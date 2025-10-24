Fusión de las ondas tropicales 50 y 51 tocaría Venezuela desde el domingo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que las ondas tropicales 50 y 51 se fusionaron.

Según el organismo, esta combinación presenta mayor señal sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 41°W y 17°N.

Se estima que la masa de aire llegue a la Guayana Esequiba entre el domingo 26 y lunes 27 de octubre.

El Inameh indicó que esta fusión puede favorecer la formación de sistemas de lluvias intensas y descargas eléctricas en zonas específicas.

Autoridades recomiendan monitorear las alertas meteorológicas y tomar precauciones en áreas vulnerables a inundaciones o desbordamientos de ríos.

Para este viernes 24 de octubre, el instituto prevé áreas nubladas con células convectivas en Bolívar y Amazonas.

Estas zonas pueden registrar precipitaciones de intensidad variable acompañadas de actividad eléctrica.

En la región Central y Occidental se observan cielos mayormente nublados, con posibilidad de lluvias aisladas durante el día.

Los expertos del Inameh sugieren mantenerse atentos a los boletines diarios, especialmente en áreas propensas a deslizamientos o inundaciones.

Se recomienda a la población tomar medidas de precaución y proteger cultivos, viviendas y sistemas de drenaje en zonas rurales y urbanas.

Perspectivas para los próximos días

El paso de las ondas tropicales podría extenderse hasta el lunes 27 de octubre, aumentando la probabilidad de lluvias persistentes.

Se espera que el mayor impacto se registre en el sur del país y en la Guayana Esequiba, donde la nubosidad será más intensa.

Cactus24 (24-10-2025)

