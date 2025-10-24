Fedeagro reporta que consumo de hortalizas cayó al menos 60 %

El subdirector de hortalizas de Fedeagro, Emilio Breindembach, aseguró que las lluvias acaecidas en los estados andinos durante junio, afectaron a unas 300 familias de agricultores que trabajan a «pulmón propio».

«Las pérdidas mayores fueron en junio, sobre todo en los estados andinos: Táchira, Mérida y Trujillo que se calcularon unas 150 hectáreas con pérdidas ante el periodo de lluvias. En estos últimos meses no se han registrado pérdidas mayores. Han sido lluvias normales y más abundantes en algunos estados (…) el 80 % es agricultura familiar y estamos a pulmón propio. La pérdida de esas inversiones es un tema grave para recuperarse, porque las siembras estaban hechas y las inversiones fueron fuertes», aseveró.

Por otra parte, Breindembach apuntó que el consumo de hortalizas cayó en al menos 60%, puesto que «el poder adquisitivo del venezolano es tan bajo que ha implicado en que no se venda la hortaliza como antes».

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, el productor señaló que las hortalizas son los rubros más perecederos ante estos fuertes temporales.

Con información de Unión Radio

Cactus24 (24-10-2025)

