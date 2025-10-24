EE.UU. despliega su mayor portaaviones en el Caribe en medio de tensión con Venezuela

Por
cactus24
-

El Secretario de Guerra de Estados Unidos ha ordenado el despliegue del Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CSG) hacia el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (USSOUTHCOM), que abarca la región del Caribe.

La decisión fue anunciada públicamente por Sean Parnell, portavoz del Pentágono.

Parnell citó la directiva presidencial de desmantelar a las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narco-terrorismo.

La declaración de Parnell subraya que la presencia ampliada de fuerzas estadounidenses tiene un doble objetivo: «fortalecer la capacidad de EE. UU. para detectar, monitorear y desarticular actores y actividades ilícitas» y proteger la seguridad en el Hemisferio Occidental.

El despliegue del Grupo de Ataque del USS Gerald R. Ford, que incluye su ala aérea, representa un aumento significativo de la capacidad militar de Washington en la zona.

Este movimiento ocurre en un momento de alta tensión en el Caribe, con Venezuela denunciando que el aumento de la presencia militar estadounidense es una amenaza a su soberanía que buscaría un cambio de régimen.

Cactus24 (24-10-2025)
