Detienen a dos hombres acusados de manipular el mercado cambiario a través de la plataforma Binance

El Ministerio de Interiores, Justicia y Paz informó a través de un comunicado la detención de dos hombres señalados de integrar una red dedicada a la manipulación cambiaria al margen del precio colocado a las divisas por el Banco Central de Venezuela (BCV) mediante procesos de subastas, lo cual redunda en la devaluación del Bolívar.

En el comunicado, el Ministerio de Interiores refiere que, a través de investigaciones, el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) determinó que los ciudadanos José David Silva Moreno y Francisco Rafael Valera Aristimuño integraban una red dedicada a actividades ilícitas.

«Dicha red se especializaba en el comercio ilegal de plataformas y cuentas bancarias, utilizando software automatizado a través de la plataforma Binance, con el objetivo de manipular el mecanismo de subasta cambiaria oficial del Banco Central de Venezuela y obtener ganancias ilícitas”.

La acción delictiva de Silva Moreno y Valera Aristimuño ‘’impactan de forma negativa en el valor del bolívar y el mercado cambiario nacional, enmarcando su actuar en la llamada guerra económica contra el Estado Venezolano’’.

Binance y posturas radicales

Durante el procedimiento, fueron incautados una laptop que contenía el software malicioso, teléfonos celulares marca iPhone y otros equipos electrónicos destinados a la captación de usuarios.

Asimismo, se señala que los detenidos mantienen posturas políticas de orientación radical y participan activamente en grupos de WhatsApp donde manifiesta opiniones contrarias al Estado Venezolano e incurren en la incitación al odio.

El comunicado del Ministerio de Interiores, es acompañado de un video donde se revela que los detenidos realizaban entre 30 y 80 operaciones diarias movilizando entre 1.000 y 3.000 dólares por transacción aplicando un tipo de cambio hasta 58% superior al oficial, lo que generaba beneficios de varios millones de bolívares por día.

Cactus24 (24-10-2025)

