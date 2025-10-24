Condenado a 25 años de prisión por violencia física y sexual en contra de su pareja 

Luis Arnulfo Vergel Chacón (35) fue condenado a cumplir 25 años y un mes de prisión por su responsabilidad en la violencia sexual y la violencia física ejercida en contra de su pareja; una mujer de 52 años de edad.

Tal hecho fue denunciado el 18 de diciembre de 2023 por la víctima ante funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante la referida fecha la quicuageneria acudió ante la GNB para denunciar a Vergel Chacón, debido a que en varias oportunidades había sido objeto de varias agresiones físicas y sexuales.

En tal sentido, la fémina señaló que en las últimas horas ella intervino en una discusión entre su pareja y su hijo; y rato después de los hechos el hombre la tomó por la fuerza de un brazo, le propinó un cabezazo y continuó lastimándola mientras ambos estaban en suelo. Luego de soltarla y regresar a la vivienda, Vergel Chacón intentó darle otro cabezazo y la sujetó por el cuello con sus manos.

Debido a la agresión reiterada, el hijo de la víctima salió en defensa de su madre. La distracción le permitió a la mujer tomar un palo y golpear al agresor para evitar que fuese otra vez en contra de su hijo.Tras momentos de calma, Vergel Chacón le ordenó a la mujer entrar en la habitación que compartían y amenazó a su hijo con matarlos a ambos si intentaba entrar.

Luego de ello, y por temor a ser agredida, la quincuagenaria accedió a practicarle sexo oral a Vergel Chacón. Luego de quedarse dormido y despertar horas después, el victimario la tomó por el cabello para asegurarle que tanto ella como su hijo pagarían por lo ocurrido. Horas después, la dama y su hijo abandonaron el inmueble para formular la respectiva denuncia.

Tras las evaluaciones forenses pertinentes, una comisión castrense materializó ese mismo día la aprehensión de Vergel Chacón en el barrio El Milagro; para dejarlo a disposición del Ministerio Público.

En el juicio, la Fiscalía 28ª de Táchira ratificó la acusación en contra de Vergel Chacón por la comisión de violencia física agravada y violencia sexual en perjuicio de su pareja.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 1º de Juicio en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer en esa entidad andina dictó la precitada condena en contra del acusado; además de que ordenó que cumpla su sentencia en el Centro Penitenciario de Occidente; ubicado en Santa Ana del Táchira.

24-10-2025

