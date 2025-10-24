Caribes destrozó el pitcheo de Águilas

Balbino Fuenmayor bateó de 5-5, el primer juego con cinco hits de su carrera, que complementó con cinco empujadas para encabezar ofensiva de 19 imparables, que sirvió para que Caribes de Anzoátegui apaleara 19-4 a Águilas del Zulia, la noche de este jueves en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz.

Caribes gana dos juegos consecutivos por vez primera en la temporada. Queda con récord de 3-4 y Zulia con 3-3.

Juegos para este viernes (24 de octubre):

7:00 pm: Navegantes vs Cardenales, estadio Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto.

7:00 pm: Leones vs Tiburones, estadio Universitario, Caracas.

7:00 pm: Águilas vs Caribes, estadio Alfonso Carrasquel, Puerto La Cruz.

7:00 pm: Bravos vs Tigres, estadio José Pérez Colmenares, Maracay.

Cactus24 (24-10-2025)

