Captan a coyote persiguiendo a un correcaminos en la vida real

Por
cactus24
-

La realidad superó a la ficción en una escena que parece sacada directamente de los dibujos animados clásicos. Un grupo de conductores logró captar el momento exacto en que un coyote real perseguía activamente a un correcaminos en un aparente intento de caza.

La icónica rivalidad, inmortalizada por la serie “Looney Tunes”, se materializó ante la sorpresa de los testigos, quienes no dudaron en grabar el encuentro que demuestra la veracidad de esta interacción en el ecosistema del desierto.

El material audiovisual fue compartido en diversas plataformas de redes sociales y, como era de esperarse, se viralizó en cuestión de horas. Miles de usuarios reaccionaron asombrados ante la versión de la vida real de la eterna persecución de “Wile E. Coyote”.

Cactus24 (24-10-2025)
