Actriz Carmen Alicia anunció que su cáncer hizo metástasis

La reconocida actriz venezolana Carmen Alicia enfrenta uno de los momentos más difíciles de su lucha contra el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió con sus seguidores los resultados de sus más recientes biopsias, donde los médicos confirmaron que la enfermedad ha desarrollado metástasis.

La actriz relató que, aunque los estudios previos ya mostraban «más de un 90% de probabilidades de metástasis», conservaba la esperanza de un resultado distinto.

Sin embargo, las pruebas definitivas confirmaron la expansión del cáncer a huesos, músculos, vasos, ganglios y mama, lo que marca un nuevo capítulo en su batalla.

«Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y Dios hace su parte, nosotros hacemos la nuestra y los médicos hacen la suya«, expresó Carmen Alicia en un mensaje lleno de fe y esperanza.

Un proceso médico que marca un punto crucial

La actriz explicó que los especialistas le realizaron biopsias en el abdomen, pelvis, ingle y músculo pectoral, debido a la presencia de lesiones en distintas zonas.

Este viernes se somete a una cirugía para colocar un puerto subcutáneo, un dispositivo que permitirá administrar la quimioterapia de manera más segura y continua.

Aunque se trata de un procedimiento menor, Carmen Alicia aclaró que requiere cuidados preoperatorios importantes para garantizar su éxito y que se encuentra enfocada en cumplir cada paso del protocolo médico.

Una batalla

La noticia representa un nuevo giro en la larga lucha que la actriz mantiene contra el cáncer, diagnosticado inicialmente como cáncer de mama en el 2016.

Desde entonces, ha compartido con sinceridad cada fase del proceso, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza, transparencia y esperanza para quienes atraviesan situaciones similares.

Su actitud positiva y su confianza en el trabajo conjunto entre la fe, la medicina y la determinación personal la han acompañado desde el primer diagnóstico. Su mensaje, más allá del dolor, refleja un profundo compromiso con la vida y con la inspiración que ofrece a su público.

Carmen Alicia, ha protagonizado telenovelas como «Mi ex me tiene ganas, «Ser bonita no basta», «Natalia del mar», entre otras.

Un mensaje de amor y gratitud

Al final de su mensaje, la actriz dedicó unas palabras a sus seguidores, mostrando que su espíritu permanece intacto a pesar de la adversidad.

«Y nada, es para eso… darle muchos besos», escribió con su característico tono afectuoso, reafirmando su conexión con el público que la acompaña en esta etapa.

Cactus24 (24-10-2025)

