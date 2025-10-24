14 migrantes mueren en naufragio frente a Turquía

14 migrantes perdieron la vida tras el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a la costa de Bodrum, ciudad turca en el mar Egeo con vistas a la isla griega de Kos.

La Guardia Costera de Ankara logró rescatar a dos de los migrantes a bordo de la embarcación, que naufragó poco después de zarpar de la costa turca. Otros dos migrantes están desaparecidos.

La Guardia Costera fue notificada después de que uno de los migrantes, de nacionalidad afgana, nadó hasta la orilla y alertó a las autoridades.

El comunicado de la oficina del gobernador también reveló que en el bote viajaban al menos 18 personas. Hasta ahora, los equipos de rescate han encontrado a catorce víctimas mortales y a un segundo sobreviviente. “Las labores de búsqueda y rescate de otros migrantes irregulares considerados como desaparecidos continúan con cuatro embarcaciones de la Guardia Costera, un equipo especial de buceo de la Guardia Costera y un helicóptero bajo coordinación del Mando de la Guardia Costera”, concluye el informe.

Cactus24 24-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.