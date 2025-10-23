Zapatería se quemó en el centro de Punto Fijo

En horas de la noche de este miércoles 22 de octubre, un incendio se registró en una zapatería ubicada en la calle Garcés entre calles Colombia y Ecuador de Punto Fijo.

Se pudo conocer que, la estructura y mercancía del local habría sido afectada por el fuego .

Al informarles sobre la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Carirubana, Aeronáuticos y de PDVSA se trasladaron al lugar del hecho, donde se llevaron a cabo las distintas maniobras para sofocar las llamas en las instalaciones.

También rescataron a dos mujeres residentes en un apartamento de este edificio, en el área superior del depósito.

El organismo investiga las causas que provocaron el incendio.

Cactus24 (23-10-2025)

