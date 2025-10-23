Vicepresidenta Rodríguez: Trinidad y Tobago tiene que pagar por gas venezolano

La titular de Hidrocarburos y vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió una categórica advertencia dirigida a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

«El gas de Venezuela lo tienen que pagar. Cualquier molécula que se exporte, no solamente a Trinidad y Tobago, a otros países vecinos, como tenemos ya planificado, tiene que pagarse», afirmó la Vicepresidenta Ejecutiva.

La vicepresidenta aseguró que la única vía legítima para acceder al recurso gasífero es negociando directamente con el Estado venezolano.

«La única manera es con el Gobierno de Venezuela, con el Estado venezolano».

«Yo le hablo desde acá al pueblo de Trinidad y Tobago, se lo decimos responsablemente, la primera ministra los está llevando por un precipicio al creerle a Marco Rubio de que él le va a poder regalar el gas de Venezuela. Los va a dejar con la brocha colgada», declaró.

Rodríguez reiteró su advertencia, insistiendo en que la creencia de que Washington «regalará» el hidrocarburo está llevando al país caribeño a un «precipicio».

La titular de Hidrocarburos reafirmó la soberanía y la legalidad del proceso: «No es Marco Rubio quien les va a dar el gas a Trinidad y Tobago».

Mencionando que la única vía legal y viable es negociar «con el Gobierno de Venezuela, con el Estado venezolano; no hay otra manera.»

Además, valoró que los logros de Venezuela son «más loables», ya que se consiguen pese a las amenazas.

«Venezuela lidera el crecimiento económico en la región. Imagínense ustedes, todo lo que ha pasado en los últimos años, buscando perturbar la estabilidad del país, y Venezuela de pie. Nadie ha arrodillado nuestro empeño de seguir avanzando».

«Esa amenaza que hemos tenido en el Caribe, busca robarse nuestro petróleo y gas, del resto puras mentiras. Hay quienes piensan que pueden ir por el mundo invadiendo y saqueando y eso no va a ocurrir aquí», aseguró.

Cactus24 23-10-2025

