Venezuela no será sede de la Copa América de Béisbol

La Confederación Panamericana de Beisbol informó que Venezuela ya no será una de las sedes de la primera Copa América de Beisbol y que Panamá albergará el torneo en su totalidad.

“Venezuela hizo todos los esfuerzos logísticos para que uno de los grupos se realizará en su país, pero finalmente será Panamá el anfitrión de los dos grupos y todos los juegos del evento”, señaló un comunicado de prensa publicado el 22 de octubre.

La confederación explicó que el orden de los grupos se mantendrá igual como se había informado previamente, pero en los próximos días se dará a conocer la sede en la que jugará el Grupo A, en el que están Venezuela, Cuba, República Dominicana, México, Curazao y Nicaragua.

Los encuentros del Grupo B, por su parte, se desarrollarán en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, al oeste de Panamá. Este grupo está compuesto por Panamá, Colombia, Brasil, Puerto Rico, Argentina y Canadá.

La organización también aclaró que el calendario de los partidos tampoco será alterado, por lo que está previsto que la ronda de grupos inicie el 13 noviembre, la super ronda comience el 19 de noviembre y que la ronda de medallas será el 22 de noviembre.

Calendario del Grupo A

12 de noviembre: República Dominicana-Venezuela a las 7:00 pm

13 de noviembre: México-Curazao a las 3:00 pm

13 de noviembre: Cuba-Nicaragua a las 7:00 pm

14 de noviembre: Curazao-República Dominicana a las 11:00 am

14 de noviembre: Nicaragua-México a las 3:00 pm

14 de noviembre: Cuba-Venezuela a las 7:00 pm (La Guaira)

15 de noviembre: Curazao-Nicaragua a las 11:00 am

15 de noviembre: República Dominicana-Cuba a las 3:00 pm

15 de noviembre: Venezuela-México a las 7:00 pm

16 de noviembre: Nicaragua-República Dominicana a las 11:00 am

16 de noviembre: Cuba-México a las 3:00 pm

16 de noviembre: Venezuela-Curazao a las 7:00 pm

17 de noviembre: México República Dominicana a las 11:00 am

17 de noviembre: Curazao-Cuba a las 3:00 pm

17 de noviembre: Nicaragua-Venezuela a las 7:00 pm

Juegos del Grupo B

13 de noviembre: Brasil-Colombia a las 11:00 am

13 de noviembre: Puerto Rico-Argentina a las 3:00 pm

13 de noviembre: Panamá-Canadá a las 7:00 pm

14 de noviembre: Brasil-Puerto Rico a las 11:00 am

14 de noviembre: Argentina-Canadá a las 3:00 pm

14 de noviembre: Colombia-Panamá a las 7:00 pm

15 de noviembre: Canadá-Brasil a las 11:00 am

15 de noviembre: Colombia-Puerto Rico a las 3:00 pm

15 de noviembre: Argentina-Panamá a las 7:00 pm

16 de noviembre: Canadá-Puerto Rico a las 11:00 am

16 de noviembre: Argentina-Colombia a las 3:00 pm

16 de noviembre: Panamá-Brasil a las 7:00 pm

17 de noviembre: Canadá-Colombia a las 11:00 am

17 de noviembre: Brasil-Argentina a las 3:00 pm

17 de noviembre: Puerto Rico-Panamá a las 7:00 pm

Cactus24 (23-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.