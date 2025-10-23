MP solicita orden de aprehensión contra dos funcionarios de la PNB por trato cruel y privación ilegítima de libertad

Por
cactus24
-

El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Luego que se difundiera en redes sociales un nuevo caso de abuso policial, presuntamente ocurrido en Catia,  Caracas.

Dichos funcionarios abusando de su investidura, golpearon a un ciudadano y lo privaron ilegítimamente de su libertad.

Uno de los uniformados, con chaqueta verde neón y negra, somete al ciudadano. Luego se le acerca otro funcionario, le saca el casco y lo golpea fuertemente con él, causándole una fisura en la ceja.

El sujeto se toca la cara con dolor tras el impacto, mientras el oficial que lo retiene lo jala por la camisa, lo sienta y le pide que “colabore”. Posteriormente, el otro PNB se lleva la moto.

“Siéntate, siéntate… ¡Ya va, yo también soy funcionario, mano! Siéntate gallo. Coñ* ya va, yo soy del barrio hermano”, comentaban el oficial y la víctima durante el forcejeo.

El hombre sacó su teléfono y dijo que llamaría a su padre, lo que provocó que los uniformados lo amenazaran con “quitarle todo”.

Mientras los funcionarios forcejeaban con él, el sujeto solo se preguntaba: “Ya va, por qué, qué pasa”.

“Dame todo chamo, suelta, suelta, suelta. Suelta todo. Yo no soy tu hermano, maldi**. Tú no eres malandreo, maldi**”, indicó el funcionario vestido de negro, para luego cachetearlo.

El otro oficial solo pidió al joven que se relajara, mientras este se quejaba por el abuso policial.

El fiscal 127 del área metropolitana de Caracas se encargara del caso.

 
Cactus24 (23-10-2025)
