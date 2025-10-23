Mark David Chapman asesinó a John Lennon por un “patético deseo de ser alguien”

El asesino de John Lennon, Mark David Chapman, declaró ante la junta de libertad condicional que cometió el crimen en 1980 por un «patético deseo de ser alguien». Según el New York Post , la confesión se realizó durante las audiencias que coincidieron con el 45.º aniversario del asesinato, pero no convenció a la comisión; su libertad condicional fue denegada nuevamente.

Según la transcripción de la conversación, Chapman, de 70 años, quien cumple cadena perpetua en el centro penitenciario Green Haven (condado de Dutchess), admitió que su acción fue «completamente egoísta» y relacionada con la popularidad de Lennon.

«Quería ser famoso, ser alguien que no era», dijo.

En prisión, Chapman estudia la Biblia y juega voleibol. En la reciente audiencia, volvió a expresar su arrepentimiento por sus acciones, calificó a Lennon de «ser humano» y pidió perdón por el dolor que causó.

Sin embargo, la comisión concluyó que Chapman no mostró «arrepentimiento genuino ni profunda empatía» por las víctimas y mantuvo la decisión de denegación sin cambios. Podrá presentar su próxima solicitud de libertad condicional en 2027.

