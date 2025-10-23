Marco Rubio califica de «lunático» al presidente de Colombia tras ataque de EEUU en el Pacífico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “lunático”, tras el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington por un nuevo ataque contra un supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico, el segundo de su naturaleza en dicho océano.

“Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático”, dijo Rubio a periodistas en la noche del miércoles en medio de la crisis diplomática entre el Gobierno colombiano y la Casa Blanca.

Posteriormente, Rubio atacó directamente a Gustavo Petro, a quien durante toda su carrera política ha criticado con gran vehemencia, aumentado tras la confrontación de Donald Trump con el mandatario de izquierda. “El tipo es un lunático, ¡un lunático!, y no está bien”, dijo Rubio, un enemigo declarado de los líderes latinoamericanos de izquierda.

Este no fue el único cruce entre Washington y el Gobierno de Casa de Nariño, ya que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, desde la Casa Blanca, y aseguró que “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, manifestó en una rueda de prensa.

Luego, el mandatario confirmó una dura medida contra el país en medio de las especulaciones de acciones de parte de la Casa Blanca. “Acabamos de suspender, a partir de hoy, todos los pagos a Colombia”, a pesar de asegurar que llegó a un acuerdo con el Gobierno colombiano.

“Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y ha lastimado mucho a su país”, dijo el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, sin dar más detalles del supuesto entendimiento con el Gobierno de Gustavo Petro.

Cactus24 (23-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.