Maduro: “Poder obrero resiste al imperialismo”

El presidente Nicolás Maduro, destacó este jueves, durante la Juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente Obrera, el papel fundamental de la clase obrera en la resistencia contra el imperialismo y el neoliberalismo.

El mandatario nacional resaltó la lucha histórica de los trabajadores, desde la época del Comandante Hugo Chávez, para defender sus derechos y construir un modelo alternativo de desarrollo basado en la justicia social y la soberanía nacional.

“La lucha contra el neoliberalismo que pretendió destruir los derechos de la clase obrera y entregar a nuestro país como una especie de colonia gringa”, afirmó.

Maduro subrayó que la escuela del poder obrero no fue ni West Point ni Harvard, sino las asambleas populares, los debates con la gente humilde y los trabajadores que se levantaron contra la burocracia y la explotación.

Asimismo, afirmó que el clasismo de la clase obrera no es de superioridad, sino de producción para el bien común, de construcción del Socialismo y de igualdad, reseña Radio Miraflores..

Cuatro tareas claves para la clase obrera

Nicolás Maduro, anunció de cuatro tareas fundamentales para consolidar el rumbo del país.

La primera consiste en impulsar un plan productivo sectorial, con el fin de reforzar los 13 Motores Productivos nacionales.

Además reducir las dependencias de las importaciones.

Este esfuerzo fortalecerá la base económica del país a través de la producción interna y la innovación.

En segundo lugar, se resalta la necesidad de construir una Nueva Organización obrera, capaz de garantizar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, sin caer en burocratismos ni métodos obsoletos.

Esta estructura debe ser inclusiva, equilibrada y representativa, con una participación igualitaria de hombres y mujeres.

La tercera tarea gira en torno a la Defensa Integral de la Patria, mediante la movilización activa de los cuerpos combatientes que aseguren la seguridad nacional y el logro de la paz.

Este compromiso refleja la voluntad de proteger al pueblo y su soberanía frente a cualquier amenaza.

Finalmente, se propone la conformación de una Comisión Internacional, con el objetivo de impulsar un Congreso Latinoamericano y Caribeño, donde se articule con la clase obrera internacional que apoya a Venezuela.

Esta iniciativa fortalecer los lazos de solidaridad y colaboración entre los pueblos de la región.

Participación de la clase obrera

Durante el acto, el mandatario nacional subrayó la resistencia histórica de la clase obrera venezolana ante el asedio económico imperialista.

“El imperialismo creyó que con sanciones y medidas coercitivas, la clase obrera se rendiría. Pero, desde 2017 hasta hoy, hemos trabajado, inventado y avanzado”, afirmó.

Maduro también destacó el logro de haber creado 4 mil 360 Consejos Productivos de Trabajadores, en espacios públicos y privados, como resultado del esfuerzo colectivo de los trabajadores.

En tal sentido, el jefe de Estado dijo que este avance, es fundamental para mantener la producción y la estabilidad en el país.

“La verdadera fuerza está en las calles, en las fábricas y en los corazones de quienes luchan por el Socialismo”, sostuvo.

Con esta visión, el Ejecutivo nacional continúa impulsando un gran debate inclusivo, en el marco del Plan de la Patria de las 7 Grandes Transformaciones, para guiar a la sociedad hacia un futuro más justo, productivo y soberano.

Cactus24 23-10-2025

