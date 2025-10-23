Maduro advierte que Venezuela cuenta con «más de 5.000» misiles antiaéreos Igla-S

Nicolás Maduro emitió una directa advertencia sobre el poder de defensa antiaérea de Venezuela.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro afirmó poseer una vasta cantidad de sofisticados sistemas de misiles tierra-aire portátiles.

«Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S, y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Igla-S en puestos clave de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo», declaró Maduro.

«Más de 5.000, y el rancho ardiendo. El que entendió, entendió», agregó.

Contexto de la Escalada

Horas antes, el presidente Donald Trump había sugerido una posible acción militar «en tierra» contra narcotraficantes.

La mención a los Igla-S, que son misiles de origen ruso capaces de derribar aeronaves a baja altitud, es una clara alusión al riesgo que enfrentaría cualquier helicóptero o avión que intente penetrar el espacio aéreo venezolano.

Cactus24 (23-10-2025)

