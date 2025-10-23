Joven venezolana se lanzó de un puente en México

Una joven venezolana identificada como Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, de 20 años, se quitó la vida lanzándose desde un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, en Puebla, México.

Lo que más impactó a la comunidad fue el mensaje que la joven dejó en su cuenta de Instagram apenas un par de horas antes del suceso. En un texto de cinco a seis párrafos, Yusvely expresó su dolor, soledad y falta de sentido en la vida. En él, pidió perdón a su madre y denunció abuso sexual por parte de su hermano desde su infancia, relatando la sensación de haber sido ignorada cuando lo confesó.

Su despedida incluyó también la disposición de objetos personales en el puente —bolso, tacones, perfume, boina y audífonos— como si se hubiera preparado para su adiós.

El novio de Yusvely, que estaba en llamada telefónica con ella, alertó a las autoridades, pero los servicios de emergencia no llegaron a tiempo. Su cuerpo fue identificado por su madre en el lugar del trágico hecho.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla abrió una carpeta de investigación para esclarecer el suicidio y verificar la denuncia de abuso, mientras se coordina con el Consulado de Venezuela para brindar apoyo a la familia.

Cactus24 23-10-2025

