INCES y Vuelta a la Patria firman convenio para capacitar a migrantes retornados

Un acuerdo con el que más de 250 venezolanas y venezolanos que hacen su retorno al país recibirán atención en formación técnica profesional, firmaron el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y la Gran Misión Vuelta a la Patria.

La firma tiene como finalidad el trabajo en conjunto de las dos instituciones para evaluar a los connacionales y, en función de sus saberes, diseñar programas de formación que les permitan fortalecer sus capacidades y destrezas, principales herramientas para abrirse paso en el mercado laboral del país.

Al respecto, el presidente del Inces, Wuikelman Ángel, expresó que quienes regresen con la Gran Misión Vuelta a la Patria tengan la oportunidad de formarse. “Y así garantizar su reinserción al campo productivo y al proceso de desarrollo del modelo económico propuesto y liderado por el presidente Nicolás Maduro”.

Por su parte, la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri Saab, destacó que la firma del acuerdo es un paso importante en el retorno de las y los venezolanos. “Seguimos atendiendo a cada integrante, garantizando no solamente un retorno seguro y digno, sino también dándole este derecho a la formación, a la certificación y al trabajo productivo”.

Entre el alcance que tiene el acuerdo se encuentran las necesidades de formación, la acreditación de saberes, el diseño de nuevos programas de formación, el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, la atención de las y los venezolanos durante el proceso de repatriación y la articulación con los distintos consulados en el exterior.

Cactus24 23-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.