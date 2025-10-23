Imputaron a hombre que se viralizó por robar un teléfono en plena vía pública

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que fue imputado el hombre que se viralizó tras ser grabado cometiendo un robo en la urbanización El Rosal, en el este de Caracas.

Saab sostuvo que el hombre, identificado como Jorge Guzmán, fue privado de libertad por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Guzmán Cordero se desplazaba en una moto roja cuando se detuvo al lado de una víctima y con un arma en la cintura, la amenazó de muerte para despojarla de sus pertenencias.

El sujeto estaba solicitado por la justicia y tiene un amplio registro criminal con más de nueve detenciones e ingreso a tribunales por los delitos de robo a personas, robo de vehículo, posesión de sustancias estupefacientes, violencia, aprovechamiento de las cosas provenientes del delito, entre otros.

Cactus24 (23-10-2025)

