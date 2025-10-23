Dos jóvenes militares mueren en accidente de tránsito

En horas de la noche de este miércoles se registró un trágico accidente de tránsito en la carretera nacional vía Achaguas, a la altura del sector El 20 de La Morita, municipio Biruaca, estado Apure.

En el siniestro perdieron la vida de manera instantánea dos jóvenes militares, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo Bera, cuando fueron impactados por una cava perteneciente a la empresa Los Andes.

El fuerte choque ocasionó que ambos ocupantes de la moto fallecieran en el sitio, mientras que las autoridades competentes acudieron para realizar el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento se espera la identificación oficial de las víctimas por parte de los organismos de seguridad del Estado//Apure24

Cactus24 (23-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.