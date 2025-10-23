Detienen a un hombre que realizaba ilegalmente cirugías de pene en un auto

Un hombre fue arrestado por realizar cirugías ilegales de agrandamiento del pene desde el interior de su automóvil.

Pittaya Moolin, también conocido como ‘Chang Yai Modify’, de 51 años, ofreció mejoras genitales móviles a hombres en Bangkok y provincias cercanas.

Pero los clientes que ordenaron los tratamientos se sorprendieron cuando llegaron y fueron invitados a subir al viejo y destartalado Totoya Corolla gris de los años 90.

La policía recibió varias denuncias y abrió una investigación.

Descubrieron que el sospechoso sin licencia estaba promocionando cirugías de agrandamiento de pene, circuncisión e implantación de perlas a través de su cuenta de TikTok , afirmando «ofrecer» sus servicios por conveniencia.

La Oficina Central de Investigación (CIB) y la División de Policía de Protección al Consumidor (CPPD) detuvieron al falso cirujano el 18 de octubre, mientras estaba en medio de un procedimiento de ‘perlado’ en su quirófano improvisado: el sedán gris estacionado a lo largo de Kamphaeng Phet 6 Road.

Los agentes incautaron 189 tipos diferentes de perlas, anestésicos locales, hojas de bisturí, agujas quirúrgicas y otros equipos quirúrgicos.

Todas las herramientas fueron supuestamente utilizadas en condiciones insalubres.

Según se informa, Pittaya admitió que no tenía formación médica y que solo aprendió los procedimientos viendo videos en las redes sociales.

No tenía ningún material de esterilización para prevenir infecciones.

Dijo: ‘Me interesé en este tipo de trabajo, así que estudié y lo desarrollé como un trabajo secundario para complementar mis ingresos.

‘He estado haciendo esto durante aproximadamente un año.’

Según se informa, Pittaya cobró 1.000 baht ($ 30) por implantes de perlas, 5.000 baht ($ 153) por circuncisiones y 10.000 baht ($305) por inyecciones para agrandar el pene, que bombean relleno en el eje para darle una apariencia más gruesa.

La policía dijo que fue acusado de ejercer la medicina sin registro ni autorización, lo que se castiga con hasta tres años de cárcel, una multa de hasta 30.000 baht (915 dólares) o ambas.

El mayor general de policía Kongkrit Lertsitthikun, comandante de la División de Policía de Protección al Consumidor, dijo: ‘Los implantes de perlas o las inyecciones para agrandar el pene conllevan un alto riesgo de inflamación o infección, lo que puede resultar en disfunción del pene.

Nos gustaría advertir a los involucrados que cesen inmediatamente sus actividades, ya que la policía continuará vigilándolos y arrestándolos.

Cactus24 (23-10-2025)

