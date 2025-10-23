Detenido por extraer carburante en PDVSA Gas San Joaquín

Como parte de las acciones del Plan Independencia 200, orientado por el Ejecutivo Nacional, funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) del estado Anzoátegui, detuvieron en flagrancia a un sujeto con amplio prontuario policial, dedicado a la extracción y comercialización ilícita de líquido carburante.

La detención se produjo tras intensas labores de inteligencia y patrullaje estratégico desplegadas en el municipio Anaco, específicamente en el Centro Operativo San Joaquín de PDVSA Gas, ubicado en el centro de la entidad.

El individuo fue capturado mientras operaba una toma ilegal acoplada directamente a una de las tuberías de la Estación de Válvulas denominada Los Pulmones, desde donde sustraía el producto de manera clandestina.

Las investigaciones continúan a fin de determinar si existen otros involucrados en esta operación ilícita.

El ciudadano detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Cactus24 23-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.