Colombia autoriza extradición a Chile de alias ‘Gocho’, integrante del Tren de Aragua: acusado de la muerte de Ronald Ojeda

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió concepto favorable para la extradición del ciudadano colombo venezolano Luis Alfredo Carrillo Ortiz, requerido por el Gobierno de Chile por los delitos de asociación ilícita y secuestro con homicidio, en el marco de la investigación por el asesinato del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, ocurrido en febrero de 2024 en Chile.

Carrillo Ortiz fue capturado en Colombia a comienzos de este año tras una circular roja de Interpol solicitada por las autoridades chilenas, que formalizaron posteriormente su pedido de extradición.

En su decisión, la Corte recordó que ya había emitido un concepto desfavorable de extradición a Venezuela, pues las conductas atribuidas al requerido ocurrieron exclusivamente en territorio chileno, lo que activa el principio de jurisdicción preferente a favor del Estado donde se cometieron los delitos.

“Esta Sala Penal ya se pronunció sobre la solicitud venezolana y emitió concepto desfavorable, pues los hechos atribuidos al requerido ocurrieron en territorio chileno y, por tanto, corresponde a ese Estado ejercer la jurisdicción y adelantar el juzgamiento”, señaló el alto tribunal.

En su momento la defensa esperaba el concepto favorable para la extradición a Venezuela, “Manifestó su voluntad de acogerse a la extradición simplificada. Según el apoderado, esta circunstancia generaría una concurrencia de solicitudes que, conforme al artículo VIII del Tratado de 1914 y al artículo 505 de la Ley 906 de 2004, obligaría a la Corte a preferir la petición venezolana, por versar sobre delitos que, a su juicio, revisten mayor gravedad”.

Sin embargo, para la Corte tal planteamiento carece de sustento y aseguró que no existe en la actualidad concurrencia de solicitudes ni duda sobre la procedencia de atender el requerimiento chileno, el cual cumple con las exigencias constitucionales, legales y convencionales para la viabilidad del concepto favorable.

A este hecho, se suma el reciente concepto favorable de la Corte Suprema para la extradición a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, cuya captura se habría intentado frenar por parte de funcionarios del gobierno colombiano.

Cactus24 (23-10-2025)

