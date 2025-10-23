Catherine Fulop deberá ser operada por su terrible caída : «Se me cortaron tendones y ligamentos»

Catherine Fulop contó recientemente que tras la caída que sufrió en la presentación de Erreway, donde hizo una participación recordando a su personaje, deberá ser operada ya que sufrió una lesión en su hombro.

El hecho sucedió a mediados de septiembre en una de las presentaciones de la banda en el Estadio Arena donde la actriz cayó desde el escenario. No obstante en el momento solo fue un susto y Cathy se tomó con gracia el traspié y siguió con la función con profesionalismo.

Sin embargo con el correr de los días, Fulop comenzó a sentir un dolor que debió atender y la intérprete se prepara para una intervención quirúrgica para poder recuperarse.

En diálogo con los medios, Catherine dio detalles de la intervención y reveló: “Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos”, explicó.

Asimismo la actriz expresó que siguió con sus compromisos laborales que incluyó un viaje a Japón junto a Marley y que intentó minimizar el dolor: “Me dolía, pero me había tomado un desinflamatorio y me puse hielo, a los dos días me fui”, dijo y agregó: “Después fue que me empezó a doler, empecé a no poder mover el brazo. O sea, ahí me surgió como el dolor, pero igual yo seguí. Es una operación programada».

«Tengo un golpe fuerte en el hueso, entonces tienen que esperar que se me desinflame. Igual estoy en Miami porque tenía el viaje para la entrevista con este Dante Gebel. Entonces, yo me tenía que venir a Los Ángeles y aproveché y me vine a Miami. A fines de noviembre me opero”, concluyó.

Cactus24 (23-10-2025)

