Asfixió a su hijo autista antes de dejar una nota en la que afirmaba que «no encajaba en el mundo»

Una mujer fue declarada culpable de asesinar a su hijo de cinco años en su casa .

Claire Button mató a su hijo Lincoln Button antes de intentar quitarse la vida en South Ockendon, Essex (Reino Unido), el 15 de diciembre.

La mujer de 35 años dijo a los jurados en el Tribunal de la Corona de Basildon que estaba luchando para lidiar con el comportamiento de Lincoln, quien era autista, y voces en su cabeza le decían «no pertenecíamos a este mundo».

Button rompió a llorar cuando el jurado emitió su veredicto unánime después de deliberar durante ocho horas y cuatro minutos.

El cuerpo de Lincoln fue descubierto por su padre, Nicky, cuando regresó del trabajo a la casa familiar en Windstar Drive el 15 de diciembre.

Apoyó a Button durante el juicio y dijo en una entrevista con la policía que ella había estado «luchando contra demonios» y que era «la persona más dulce que jamás conocerás».

«Lincoln lo sacaba a rastras 15 veces al día», dijo Button, afirmando que ella no había revelado el alcance de su trastorno mental en las semanas previas al asesinato.

Button explicó que a su esposa le diagnosticaron depresión en agosto de 2024 y que había tenido dificultades para lidiar con la naturaleza exigente de Lincoln.

Ella era una madre «devota» y «fantástica», dijo a los jurados.

Lincoln, un alumno de primer año en la escuela primaria convencional Bonnygate, no hablaba y vivía con autismo, retraso en el desarrollo y TDAH.

Su madre dijo que comenzó a tener pensamientos suicidas cuando Lincoln tuvo una «crisis» después de un viaje a Lidl en la mañana del 15 de diciembre.

Ella describió haber escuchado una voz «oscura, profunda, aterradora y exigente» en su cabeza cuando llegaron a casa y llamaron a los servicios de emergencia, pero le dijeron que había una espera de 10 horas para recibir ayuda.

«Simplemente pensé que el servicio de ambulancia no quería ayudar si iban a tardar tanto y la voz me dijo que tenía que seguir adelante», dijo en su declaración.

Button asfixió a su hijo y dejó una nota que decía: «Él no encaja en el mundo y donde él no encajo yo tampoco».

Se declaró culpable de un cargo menor de homicidio, pero el jurado lo rechazó.

Los fiscales argumentaron que su nivel de enfermedad mental no cumplía los criterios de homicidio, en el que el juicio y la racionalidad de una persona se ven sustancialmente afectados.

Cactus24 (23-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.