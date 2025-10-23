Amenazan de muerte al sacerdote de una iglesia en San Juan de los Morros

El altar de la cuasi parroquia Juan Pablo II, ubicada en el sector El Guafal de San Juan de los Morros en el estado Guárico, amaneció con amenazas escritas contra el sacerdote Juan Manuel León.

Monseñor Raúl Ascanio Chirinos, vicario general de la Arquidiócesis de Calabozo, rechazó esta profanación realizada a esta iglesia que venía saliendo de la festividad religiosa a San Juan Pablo II.

Manifestó que en estos últimos meses el sacerdote de este templo viene recibiendo amenazas, pero nunca como esta. “El padre ha vivido en el trascurso de estos meses con algunas amenazas, desconocemos de donde provienen esas amenazas. Él nos ha llamado, nos ha participado. Nosotros estamos preocupados por la situación que ha vivido y aún más cuando es una amenaza directa y de muerte”.

Por su parte, el partido Voluntad Popular condenó el ataque, manifestando solidaridad con el sacerdote Juan León.

“Amenazar a un sacerdote y profanar un lugar sagrado no solo es un delito: es un reflejo del deterioro moral y social que hoy vive Venezuela bajo un régimen que ha promovido el odio y la intolerancia”, publicaron en su cuenta Instagram.

Cactus24 23-10-2025

