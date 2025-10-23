Águilas derrotó a Tiburones y Tigres se impuso ante Cardenales

Águilas conectó seis cuadrangulares contra Tiburones, dos grand slam en el mismo inning para el triunfo 15-7, Tigres se impuso a Cardenales (9-4) y Caribes a Bravos (3-2)

Con una ofensiva que incluyó seis jonrones, dos de ellos con las bases llenas en el mismo inning, comandados por Yonathan Perlaza que sacó la pelota del campo dos veces e impulsó ocho carreras, seis en el octavo tramo, Águilas del Zulia se impuso a Tiburones de La Guaira 15-7 en el partido que los enfrentó este miércoles en el estadio Universitario de la capital venezolana, correspondiente al torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Águilas arribó al octavo tramo con marcador adverso de 7-5, pero su reacción ofensiva, sacando provecho al picheo anfitrión que se vino abajo, le cambió el rumbo al encuentro. Perlaza, quien había conectado cuadrangular de dos anotaciones en la tercera entrada, en el octavo dio doblete para llevar dos compañeros a la goma, luego se metió hasta el plato con vuelacerca de José Godoy con las almohadillas repletas.

En su segundo turno de la octava entrada Perlaza encontró las bases llenas, consecuencia de tres boletos y golpeó su segundo jonrón del encuentro para completar la decena de carreras en el episodio que les dieron la victoria a los occidentales 15-7.

Los dos cuadrangulares con las bases llenas en el mismo inning al parecer representan un caso único en la historia del circuito.

Tigres le ganó el tercero a Cardenales

Tigres de Aragua arremetió nuevamente contra Cardenales de Lara y lo derrotó por tercera con ocasión en lo que va de la temporada, ahora 9 carreras a 4 en el partido que sostuvieron este miércoles en el estadio José Pérez Colmenares, en Maracay, continuando el conjunto felino al frente de la tabla de posiciones.

Ambos equipos abrieron la temporada protagonizando el partido inaugural hace una semana, en Barquisimeto, con triunfo para los felinos rayados, que también se impusieron al día siguiente.

Caribes tomó desquite ante Bravos

En el estadio Alfonso Carrasquel (Puerto La Cruz) el anfitrión Caribes de Anzoátegui, que había caído en la jornada anterior, tomó desquite ante Bravos de Margarita al vencerlo por 3-2, con una buena labor monticular del abridor José Rodríguez.

Ocho imparables totalizó Caribes, comandado por Hernán Pérez de 4-2 y carrera impulsada, Carlos Mendoza de 3-2, Romer Cuadrado de 3-1, jonrón, y Leonel Valera de 4-1, cuadrangular. Bravos sumó seis hits, Breyvic Valera fue el único que duplicó, de 4-2, anotó una y Carlos Pérez de 4-1, jonrón.//Diario Vea

Cactus24 (23-10-2025)

