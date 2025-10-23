Adolescente se quitó la vida tras discutir con su mamá

Una adolescente de apenas 16 años de edad acabó con su vida la noche de este martes tras no aceptar un correctivo de parte de su madre durante una fiesta de cumpleaños.

Según la reseña policial, el hecho ocurrió en el sector Petit Medina, en Zamora, parroquia Urimare de La Guaira, luego de que la madre de la menor usara de ejemplo el regaño de otra mujer hacia su hijo para enseñarle a aceptar correcciones, lo que le habría molestado y generado el retiro a su vivienda.

Una hora después, al regresar a su domicilio, la progenitora encontró la puerta principal obstruida. Logró ingresar por la parte trasera con ayuda de un vecino, hallando a su hija suspendida.

De inmediato la trasladó hasta la Clínica Popular Alfredo Machado de Catia la Mar, adonde ingresó a eso de las 10:00 pm sin signos vitales.

Cactus24 (23-10-2025)
