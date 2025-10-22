WhatsApp incorpora la función “Nombres de usuario”

Uno de los cambios más profundos en WhatsApp está a punto de llegar para todos: los nombres de usuario. Será una manera de compartir nuestra cuenta sin tener que dar el número de teléfono, al estilo de Telegram. La función está en el código de WhatsApp y se encuentra muy próxima a activarse: hay que estar muy atento.

La función se llama internamente «Username» o nombre de usuario. Este «Username» se unirá a los datos de cada cuenta; junto con el número de teléfono, estado, email y enlaces de interés.

El nombre de usuario será único para cada cuenta, permitirá el inicio de sesión en WhatsApp y podremos chatear con otra persona con solo conocer su nombre. Es una gran ventaja, informa Xataca.

La función comenzará en breve para un reducido número de personas, según WaBetaInfo. Después se abrirá al resto de WhatsApp. Los próximos meses serán cruciales.

Para reservar un nombre en WhatsApp habrá que hacer lo siguiente:

Accede a los ajustes de WhatsApp en los tres puntos superiores de menú (o en la rueda dentada inferior si tienes un iPhone).

Pulsa sobre tu avatar, en la parte superior de la pantalla.

Actualmente hay cuatro campos: nombre, info (estado), número de teléfono y enlaces. Cuando los nombres de usuario estén activos habrá un quinto campo: «Nombre de usuario».

Pulsa sobre «Nombre de usuario», accederás al proceso de reserva.

Dale a «Crear nombre de usuario».

El nombre es para siempre. Igual que no es común cambiar el número de WhatsApp, el nombre de usuario que consigas también se quedará para siempre en tu cuenta.

