Trump ordenará bombardeos contra narcotráfico por tierra: ‘Les daremos un duro golpe’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles, 22 de octubre, que si decide llevar sus operaciones contra el narcotráfico a tierra notificará al Congreso de Estados Unidos, porque se trata de un problema de «seguridad nacional».

«Si no lo hacemos, van a entrar cientos de miles de personas por tierra, porque ya no vienen por barco», aseguró Trump al ser cuestionado sobre sus acciones militares cerca de la costa venezolana.

El mandatario afirmó que ordenará bombardeos contra posibles objetivos terrestres como parte de una campaña de ejecución contra personas ligadas al tráfico de drogas.

«Les daremos un duro golpe cuando entren por tierra», reiteró Trump y agregó que «aún no lo han experimentado, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo».

El republicano agregó que «probablemente» su Administración iría al Congreso posteriormente para explicar con exactitud lo que están haciendo antes de lanzar ataques terrestres. Sin embargo, aclaró que a su criterio no necesitan permiso para hacerlo y que podrían actuar porque cuentan con la autorización legal.

Este miércoles, el Departamento de Guerra de Estados Unidos confirmó el que sería el octavo ataque a lanchas y el primero en el Pacífico.

Cactus24 22-10-2025

