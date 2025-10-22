Segunda luna de la Tierra permanecerá hasta 2083

Ha sido nuestro compañero celestial constante durante los últimos 4.500 millones de años.

Pero la Luna ya no es el único cuerpo cósmico que hace compañía a la Tierra, dicen los expertos.

La NASA haconfirmado que la Tierra ahora tiene dos lunas, al menos hasta 2083.

Los expertos del observatorio Pan–STARRS en Hawái anunciaron por primera vez la presencia de una “cuasi-luna”, llamada “2025 PN7”, el mes pasado .

Explicaron que en realidad se trata de un asteroide que ha estado orbitando el Sol en una trayectoria similar a la de nuestro planeta desde la década de 1960.

La sonda mide apenas 19 metros (62 pies) de ancho y es la «más pequeña y menos estable» de las seis cuasi-lunas que han tenido órbitas similares a la de la Tierra.

A diferencia de nuestra luna, que normalmente se puede ver a simple vista, esta roca sólo es visible a través de buenos telescopios.

Y aunque parezca estar orbitando la Tierra, no está ligado gravitacionalmente a nuestro planeta y eventualmente se alejará hacia el espacio abierto.

Los científicos conocen los cuasi-satélites desde 1991, cuando descubrieron por primera vez ‘1991 VG’, que algunos creyeron que era una sonda extraterrestre en aquel momento.

«Más de tres décadas después, ahora se acepta ampliamente que dichos objetos son naturales y constituyen un cinturón de asteroides secundario que ocupa la región en la que el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol», dijeron los investigadores detrás del descubrimiento más reciente.

Si bien puede parecer que este vecino ha estado «siguiendo» a la Tierra durante bastante tiempo, es relativamente corto en comparación con otra famosa cuasi-luna, Kamo’oalewa, que tiene una órbita relacionada con la Tierra que dura alrededor de 381 años.

Las cuasi-lunas son parte de una categoría especial de objetos espaciales llamados Arjunas, que se mueven en sincronía con el viaje de nuestro planeta alrededor del Sol.

2025 PN7 mantiene un amplio rango de distancias de la Tierra, entre aproximadamente 2,8 millones de millas (4,5 millones de kilómetros) y 37 millones de millas (59 millones de kilómetros).

Estas cuasi-lunas en órbitas similares a la de la Tierra están «llenas de sorpresas», dijo el mes pasado el coautor Carlos de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid.

Esta nueva cuasilueta es «pequeña, débil y las ventanas de visibilidad desde la Tierra son más bien desfavorables, por lo que no es sorprendente que haya pasado desapercibida durante tanto tiempo», explicó.

