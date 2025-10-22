Presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao

El presidente de Perú, José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y la ciudad vecina de Callao a partir de la medianoche de este miércoles 22 de octubre.

Durante una declaración televisada realizada la noche de este martes, el mandatario anunció que se extenderá por 30 días y que el objetivo es combatir la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Ese fue precisamente uno de los elementos principales que llevó a la destitución de la ahora expresidenta Dina Boluarte el pasado 10 de octubre.

El cambio en el poder presidencial no acabó con las protestas en el país, que se venían desarrollando desde hace semanas.

Las críticas contra el mandatario interino de Perú también se han visto intensificadas por denuncias previas que se han presentado en su contra, en las cuales se le ha acusado de presunta violación sexual y presunta corrupción.

En el discurso en el que anunció el estado de emergencia para Lima y Callao, Jerí declaró: “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”.

“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, enfatizó el mandatario interino.

Jerí aseguró que la medida contó con la aprobación del Consejo de Ministros, tal como lo exige la Constitución.

Cactus24 22-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.