PNB detuvo a mujer que quemó a su hijo de cuatro años

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a una mujer en el sector Puente El Limón de la carretera vieja Caracas – La Guaira, parroquia Sucre del municipio Libertador, luego de que vecinos denunciaran un terrible caso de maltrato infantil.

El impactante suceso involucra a su hijo de cuatro años, quien presenta graves quemaduras con una cucharilla en el rostro.

Según testimonios de la comunidad, la aprehendida causó las lesiones, por lo que agentes de PNB actuaron de inmediato tras la alerta, y ahora la madre enfrenta un proceso judicial por lesiones gravísimas.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados, en coordinación con la Fiscalía 90.ª del Ministerio Público (MP) en materia penal de Niño, Niña y Adolescente, acudieron de forma inmediata al lugar, logrando después de una extensa búsqueda dar captura a la agresora.

La mujer quedó a la orden del MP para continuar con su debido proceso.

De igual modo, se informó que el menor fue trasladado al Consejo de Protección y posteriormente a un centro asistencial, para brindarle la atención médica correspondiente.

Cactus24 (22-10-2025)
