Pagan bono «Contra la Guerra Económica» de octubre a pensionados

Este miércoles inició la entrega del bono Ingreso Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de octubre para los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y de 100% Amor Mayor, a través de la plataforma Patria.

El canal de Telegram Patria Digital informó que el monto depositado es de Bs. 9.950 o US$ 47,31 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) comenzó el pago de la pensión por un monto de Bs. 130.

También, el IVSS indicó en sus redes sociales que abonó el primer mes de aguinaldo a las cuentas bancarias de los pensionados del país.

Cactus24 (22-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.