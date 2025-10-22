Maduro relanzó la Gran Misión Negro Primero

El presidente Nicolás Maduro, lideró una jornada de trabajo en la que se dio inicio al relanzamiento de la Gran Misión “Negro Primero”, una iniciativa fundamental en el marco del fortalecimiento de los valores, la educación y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

El jefe de Estado declaró: “Estamos en las instalaciones del Liceo Militar General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora, en Caracas, desde acá estamos evaluando la continuidad del OBTRATÓN en materia educativa, con las obras de la Gran Misión Negro Primero, para la protección integral de la FANB”.

“Es muy importante seguir fortaleciendo esta estructura de educación militar a nivel de educación media”, aseguró.

Durante su discurso, el mandatario nacional destacó la importancia de la conciencia crítica frente a las influencias externas y las redes sociales, advirtiendo sobre los riesgos de la manipulación ideológica, reseña Radio Miraflores.

“Esta generación genial no debe dejarse etiquetar por los medios del imperio occidental. Aquí tenemos educación, cultura, valores, familia, comunidad y derecho a estudiar y a vivir con dignidad”, afirmó.

Armas

En el mismo evento, el presidente Maduro resaltó el progreso tecnológico y militar logrado en el país.

“Venezuela tiene cinco mil Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea, armas poderosas que garantizan la paz y la seguridad del pueblo”, explicó, mencionando a los líderes militares responsables de esta labor.

Finalmente, el Jefe de Estado resaltó el orgullo por la identidad venezolana, defendiendo la rectitud, la verdad y los valores de un pueblo que se define por sus santos, sabios, libertadores y figuras históricas como San José Gregorio Hernández, la madre Carmen Rendiles y Simón Bolívar.

“La venezolanidad debe ser defendida por todos”, concluyó.

