Lula da Silva y Donald Trump se reunirán este domingo en Malasia

Los gobiernos de Brasil y Estados Unidos acordaron una reunión entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump para el próximo domingo, durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia. La única cuestión pendiente es definir el horario, según diplomáticos del gigante sudamericano consultados por el periódico O Globo.

El encuentro se producirá en un contexto de tensiones comerciales derivadas de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 50% a productos brasileños. Esta medida se implementó tras la sentencia judicial que condenó al ex presidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por encabezar un intento de permanecer en el poder.

La primera conversación entre Trump y Lula ocurrió en la Asamblea General de la ONU el mes pasado, donde se abrió un canal de negociación comercial para reducir las fricciones bilaterales. A principios de mes, mantuvieron una llamada telefónica de media hora.

La cita marcará un momento relevante dentro de la agenda bilateral, resultado de semanas de diálogo directo entre los dos gobiernos.