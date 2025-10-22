La Iglesia suspendió fiesta de la canonización en el Estadio Monumental

La Arquidiócesis de Caracas informó este miércoles, mediante un comunicado, que la celebración por la canonización de los dos primeros santos venezolanos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles no se realizará en el Estadio Monumental este sábado, como se había previsto inicialmente, debido a limitaciones de seguridad y capacidad.

El evento, considerado histórico para la Iglesia venezolana y para el país, ha generado un fervor popular que superó todas las expectativas. Bajo el lema «Santos para Todos», la convocatoria alcanzó más de 80 mil solicitudes de asistencia, casi el doble del aforo máximo del recinto, estimado en 48 mil personas, se reseña en el comunicado difundido por la institución religiosa.

La Arquidiócesis destacó que, aunque «este desborde de fe es motivo de gratitud y alegría, también es de responsabilidad pastoral». En este sentido, subrayó la necesidad de «garantizar» condiciones adecuadas de «seguridad, bienestar» y accesibilidad, especialmente para niños, jóvenes y personas con movilidad reducida.

Tras un «análisis técnico y pastoral de las locaciones posibles, hemos concluido que no es viable realizar la celebración en el Estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias», señala el documento y precisa que «‘La Fiesta de la Santidad’ se celebrará en cada parroquia y comunidad de nuestra Gran Caracas».

Detalla que el «Gran Día sábado 25 de octubre, a las 10:00 a.m.», todas las parroquias serán protagonistas de este hecho histórico de fe, por lo que se han distribuido a las parroquias de Caracas símbolos para la misa como «500 estolas, 60 mil hostias, más de 400 copones elaborados por artesanos de Lara, y más de 10 mil flores procedentes de Mérida».

Mientras tanto, el domingo 26 de octubre, primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, «invitamos a todos a asistir a sus parroquias para celebrar con devoción la misa en honor a nuestros nuevos santos».

