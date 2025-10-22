INTT inicia operativos especiales de trámites vehiculares (+Cronograma)

Desde este 22 al 26 de octubre de 2025, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) despliega jornadas especiales en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites vehiculares y servicios del INTT en espacios habilitados por alcaldías, comunas y entes públicos, en articulación con el Poder Popular.

Durante la semana, los ciudadanos podrán realizar gestiones en los siguientes puntos:

22 de octubre

– Estado Zulia, municipio La Cañada de Urdaneta: Instalaciones del PSUV, sector La Paz

– Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle Libertador, avenida 5 del Manzanillo, a 15 metros de la Plaza de Las Banderas

23 de octubre

– Estado Zulia, municipio Maracaibo: Muelle del Lago, avenida principal San Francisco

– Estado Guárico, municipio Leonardo Infante: Caserío Espino, Valle de la Pascua

– Estado Guárico, municipio José Tadeo Monagas: Calle Vuelvan Caras, sede PDVSA, Altagracia de Orituco

– Estado Sucre, municipio Sucre: Cámara Municipal de Cariaco

– Estado Mérida, municipio Obispo Ramos de Lora: Sector 13 de Abril, El Vigía

– Estado Falcón, municipio Píritu: Comunidad de Araguan, carretera nacional Moro-Coro, Escuela Primaria Asnolda Margarita Capielo, San José de la Costa

24 de octubre

– Estado Anzoátegui, municipio Pedro María Freites: Centro Cívico de la comunidad indígena Bajo Hongo

– Estado Anzoátegui, municipio Anaco: Tercera calle del sector La Florida, Unidad Educativa Agustín Codazzi

– Estado Lara, municipio Palavecino: Avenida Intercomunal, sede de la Farmacia San Ignacio, El Placer

– Estado Falcón, municipio Mauroa: Casa comunal, comunidad El Palmar, calle principal, Mene Mauroa

26 de octubre

– Estado Aragua, municipio San Sebastián: Tribunal Supremo de Justicia, sector Lourdes, calle Gruta, San Casimiro

Cactus24 22-10-2025

