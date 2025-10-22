Intentaron enviar al estado Lara 24 kilos de cocaína por ZOOM de San Cristóbal

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incautaron 559 envoltorios de cocaína en San Cristóbal, estado Táchira, con un peso bruto de 24,160 kilogramos.

Durante labores de inspección en la empresa de recepción ZOOM en el sector Puente Real, los efectivos militares encontraron los envoltorios de cocaína ocultos y mezclados dentro de dos sacos de alimentos caninos.

Las investigaciones pertinentes determinaron que la encomienda tenía como destino el estado Lara.

Vale destacar que el caso quedó a la orden del Ministerio Público para lograr la identificación y aprehensión del ciudadano responsable de recibir y enviar la encomienda.

Cactus24 22-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.