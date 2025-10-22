Gerardo Werthein renunció como canciller de Argentina

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Gerardo Werthein, presentó este miércoles 22 de octubre su renuncia al presidente Javier Milei, a solo cuatro días de las elecciones legislativas nacionales y a menos de un año de haber asumido el cargo.

En medio de creciente tensión y disputas internas en el gabinete argentino, la salida se vincula directamente con la disconformidad de Werthein ante el avance de Santiago Caputo, asesor presidencial, en la agenda bilateral de Argentina, especialmente con Estados Unidos.

Werthein se mostró molesto por el protagonismo creciente de Caputo, quien fue uno de los impulsores de recientes acuerdos con Washington, incluyendo un intercambio financiero y la compra de pesos argentinos, desplazando al canciller de negociaciones fundamentales.

Otro factor que contribuyó al desgaste de Werthein fueron los errores diplomáticos con la Administración de Donald Trump, entre ellos la fallida reunión bilateral con el mandatario estadounidense. Durante el encuentro, Trump cometió un error al afirmar que Milei llevaba cuatro años en el poder y que se avecinaban elecciones presidenciales, cuando en realidad se trataba de los comicios legislativos.

El desacierto fue atribuido a Gerardo Werthein y generó malestar incluso en figuras del entorno de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio. Adicionalmente, el ministro fue atacado en redes sociales, a través de cuentas presuntamente afines a Santiago Caputo.

La dimisión de Werthein coincide con el avance de un acuerdo comercial con Estados Unidos, que incluye rebajas arancelarias y está siendo gestionado por el ministro de Economía, Luis Caputo, otro actor clave en el desplazamiento del excanciller.

Para la cancillería ya se mencionan varios nombres como posibles reemplazantes, incluyendo a Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, Federico Pinedo, Carlos Ruckauf, Mauricio Macri y Nahuel Sotelo, anticipando una reconfiguración del gabinete de Milei tras las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Cactus24 22-10-2025

