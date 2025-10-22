Estados Unidos destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico

Por
cactus24
-

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó por redes sociales que el Ejército llevó a cabo su octavo ataque contra una presunta embarcación con drogas.

El ataque ocurrió en el oriente del océano Pacífico el martes por la noche. Los siete anteriores fueron contra botes en el Caribe. Hegseth informó en redes sociales que en el operativo fallecieron dos personas, elevando el número total de muertos en todos los ataques al menos a 34.

En un breve video publicado por Hegseth, se ve un pequeño bote, medio lleno de paquetes marrones, moviéndose por el agua. Varios segundos después, el bote explota y se ve flotando inmóvil en el agua en llamas.
En su publicación, Hegseth dio el paso inusual de equiparar a los presuntos narcotraficantes con el grupo terrorista que llevó a cabo los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

“Así como Al Qaeda libró una guerra en nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra en nuestra frontera y nuestra gente”, dijo Hegseth, agregando que “no habrá refugio ni perdón, solo justicia”.

Cactus24 (22-10-2025)
