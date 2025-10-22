¿ Diddy podría quedar libre si Trump conmuta su pena ?

Un funcionario de la Casa Blanca negó este martes los informes de que el presidente Donald Trump planea conmutar la sentencia de Sean “ Diddy ” Combs esta misma semana.

Días después de que Trump conmutara la sentencia de George Santos , un ex congresista republicano que se declaró culpable de fraude, TMZ informó que el presidente estaba dirigiendo su atención a Combs.

Una fuente anónima dijo a TMZ que Trump estaba «vacilando» sobre intervenir en nombre de Combs, un magnate de la música condenado por transporte para ejercer la prostitución en un juicio de alto perfil que se centró en acusaciones ahora absueltas de tráfico sexual.

Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo que no había nada de cierto en el informe.

«Con gusto les habríamos explicado si nos hubieran contactado antes de difundir sus noticias falsas», dijo el funcionario de la Casa Blanca. «El presidente, y no fuentes anónimas, es quien decide en última instancia sobre indultos y conmutaciones».

TMZ informó inicialmente que el personal de la Casa Blanca estaba instando al presidente a no conmutar la sentencia de cuatro años de Combs , pero la fuente anónima sostuvo que Trump «hará lo que quiera».

El periódico sensacionalista afirmó el martes que mantiene su postura “precisa”.

Los abogados de Combs confirmaron durante el verano que solicitaron a Trump el indulto de su cliente. Trump también lo confirmó a principios de este mes , pero no ha confirmado si indultará o no al magnate de la música.

Cuando se le preguntó sobre el indulto a Combs en mayo, Trump dijo que no estaba seguro al respecto, pero que «analizaría los hechos».

“Si pienso que alguien fue maltratado, no importaría si le gusto o no”, dijo Trump.

Cuando se le preguntó nuevamente en una entrevista en agosto con Newsmax , el presidente insinuó que era poco probable que indultara a Combs, diciendo que alguna vez fue «muy amigable» con Combs, pero que se volvió «muy hostil» después de que Trump se postuló para el cargo.

«Entonces, no sé, es más difícil», dijo Trump sobre el indulto. «Lo hace más, siendo honesto, lo hace más difícil de lograr».

Cactus24 (22-10-2025)

