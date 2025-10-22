Detenido por robo en el aeropuerto de Coro

Daniel Manuel Navas Martínez, de 22 años, fue detenido por hurto en el aeropuerto José Leonardo Chirinos de Coro.

Tras recibir una denuncia de robo, la Policía de Falcón realizó un despliegue dando captura al ciudadano en la quebrada limítrofe con la urbanización Cástulo Mármol Ferrer. Navas fue sorprendido desarmando objetos hurtados, los cuales fueron identificados como pertenecientes al aeropuerto.

El individuo fue trasladado a la base de operaciones para las actuaciones pertinentes.Quedando a la orden de la fiscal 3ero del ministerio Público.

Prensa Polifalcón

Cactus24 (22-10-2025)

