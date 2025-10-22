Cpbez arrestó a una mujer con más de ocho kilos de droga

En horas de la noche de este martes, durante un trabajo de campo en la parroquia Idelfonso Vázquez, municipio Maracaibo, efectivos del Centro de Patrullaje K-Nino (CPK) del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), aprehendieron a una mujer con 16 envoltorios rectangular, con restos orgánicos de presunta marihuana.

El hecho se registró en el barrio Etnia Guajira, donde Yadira Johanna González González, de 44 años de edad, llevaba la sustancia dentro de una bolsa de color negro, con un peso aproximado de 8.050 kilogramos.

La mujer detenida y la presunta droga incautada fueron llevados a la sede del Cpbez, puesto a disposición de la Fiscalía 23 del Ministerio Público.

Cactus24 22-10-2025

