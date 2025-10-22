Aeronave se estrelló en el aereopuerto de San Cristóbal

Por
cactus24
-

Una aeronave se estrelló e incendió la mañana de este miércoles, 22 de octubre, en las instalaciones del Aeropuerto de Paramillo, parroquia San Juan Bautista, de San Cristóbal estado Táchira.

Según reportes, el accidente ocurrió a las 09:52 de la mañana. Al parecer se trata de una aeronave que presuntamente presentó una falla mecánica al momento de intentar el despegue, lo que provocó la colisión.

ROYAL

Unidades de Bomberos, Protección Civil Táchira y la PNB se movilizaron al lugar. A las 10:15 am, las unidades se encontraban trabajando en el sitio, donde se reporta, de manera preliminar, dos personas calcinadas, información que está pendiente de confirmación oficial por las autoridades competentes.

Cactus24 (22-10-2025)
