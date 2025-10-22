208 migrantes venezolanos llegan a Maiquetía desde EEUU

208 migrantes venezolanos provenientes de El Paso, Texas, Estados Unidos, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía este martes 22 de octubre.

VTV informó que en este vuelo Nº 79 regresaron a Venezuela 159 hombres, 35 mujeres, 3 adolescentes y 10 niños; y una niña de siete años separada de sus padres en los Estados Unidos.

A través de una nota de prensa, se informó que «hoy esta bebé retorna al país para el reencuentro familiar de dónde fue arrebatada» mediante las políticas migratorias de los EE. UU. que constituyen un acto de violación de los derechos humanos y coacción contra los connacionales.



Cactus24 22-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.