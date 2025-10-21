WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos han subido un estado

Cómo funcionará la función de notificaciones de estado de WhatsApp

Según WABetaInfo, esta función se detectó en la actualización beta 2.25.30.4 de WhatsApp. Al abrir el estado de un contacto y pulsar el menú de tres puntos en la esquina superior derecha, aparecerá la opción «Recibir notificaciones». Al pulsarla, WhatsApp solicitará confirmación y empezará a enviar alertas cada vez que el contacto suba un nuevo estado.

Si en algún momento decide dejar de recibir actualizaciones, puede volver al mismo menú y seleccionar «Silenciar notificaciones». Esto permite a los usuarios controlar completamente las actualizaciones de estado de los usuarios que desean recibir notificaciones.

Cada vez que un contacto seleccionado comparta una actualización, WhatsApp enviará una alerta en tiempo real con su nombre. Si el estado incluye una imagen o un vídeo, también aparecerá una vista previa en miniatura en la notificación, lo que te permitirá verla sin necesidad de abrir la app.

Otra ventaja es la privacidad: el contacto para el que hayas activado las notificaciones no recibirá ninguna notificación, lo que mantiene la función totalmente discreta.

