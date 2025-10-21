Wanda Rodríguez es la primera mujer umpire en la LVBP

La historia del béisbol venezolano escribió un nuevo capítulo este fin de semana con el debut de Wanda Rodríguez, quien se convirtió en la primera mujer en arbitrar un juego oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Con tan solo 22 años, la merideña impartió justicia como auxiliar en la tercera base durante el encuentro entre los Tiburones de La Guaira y los Cardenales de Lara, celebrado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, marcando un hito para el deporte nacional.

La actuación de Rodríguez no solo tuvo un valor simbólico, sino que también fue elogiada por su calidad y profesionalismo.

Medios especializados, jugadores y aficionados destacaron la gran técnica y serenidad que demostró en cada una de sus decisiones. Su impecable desempeño en el terreno de juego evidenció por qué es considerada una de las principales promesas del arbitraje venezolano, validando su histórica designación con una labor sobresaliente.

Este importante paso en su carrera es el resultado de una sólida formación y una trayectoria en ascenso. Graduada con honores de la Venezuelan Umpire Camp, Rodríguez ha acumulado experiencia en ligas como la Izturis y la Central.

Su talento la llevó a la Dominican Summer League en 2024 y a la Serie del Caribe Kids en julio de 2025.

A pesar de haber cumplido un sueño, la joven árbitro tiene la mira puesta en metas más altas, declarando que su gran objetivo es llegar a las Grandes Ligas.

Cactus24 (21-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.