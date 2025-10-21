Tormenta tropical Melissa pone en alerta a Puerto Rico, Haití y República Dominicana

La tormenta tropical Melissa se formó en el mar Caribe, lo que demuestra que la temporada de huracanes del Atlántico de este año no terminará tranquilamente.

Melissa podría azotar el norte del Caribe con lluvias torrenciales y fuertes vientos a medida que se fortalece sobre aguas extremadamente cálidas esta semana. El riesgo de peligrosos deslizamientos de tierra también podría aumentar significativamente en República Dominicana y Haití, si se conjugan ciertos factores atmosféricos.

Melissa se movía a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h a última hora de la mañana del martes, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que alcance la categoría de huracán para el sábado, según el NHC, pero aún es difícil determinar con exactitud su intensidad a partir de ahí

Se ha emitido una alerta de huracán para partes de Haití y una alerta de tormenta tropical está vigente para Jamaica.

Existe una probabilidad baja, aunque no nula, de que Melissa impacte directamente el territorio continental de Estados Unidos, aunque aún se están estudiando los detalles. Es mucho más probable que Puerto Rico reciba parte de la lluvia del ciclón tropical.

Cactus24 (21-10-2025)

